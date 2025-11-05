Sjajni Nigerijac je najbolji strijelac Lige prvaka

Podijeli :

(AP Photo/Patrick Post)

Nakon četiri odigrana kola nogometne Lige prvaka na vrhu ljestvice strijelaca nalazi se napadač Galatasarayja Nigerijac Victor Osimhen sa šest golova.

Tri gola je zabio večeras u Amsterdamu protiv Ajaxa, dva je postigao u trećem kolu u 3-1 pobjedi protiv Bodo/Glimta, a jedan u slavlju 1-0 protiv Liverpoola u drugom kolu.

Iza Osimhena su Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), te Kylian Mbappe (Real Madrid) sa po pet golova.

Na ljestvici asistenata vodi Michael Olise iz Bayern Münchena sa četiri dodavanja za gol.