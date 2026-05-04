Simeonea pitali zašto je promijenio hotel u Londonu, on odgovorio: ‘Ovaj je bio jeftiniji’

U utorak od 21 sat Arsenal na Emiratesu dočekuje Atletico Madrid u uzvratnoj utakmici Lige prvaka. Prva utakmica završila je 1:1, a u međuvremenu su obje ekipe slavile u svojim prvenstvima, Arsenal protiv Fulhama, a Atletico protiv Valencije.

Uoči utakmice stigla je vijest da je Atletico promijenio svoj hotel u kojem su odsjedali u prvoj utakmici s Arsenalom koja se odigrala u 2025. godini još u ligaškoj fazi Lige prvaka.

Neki su rekli kako je riječ o praznovjerju pa su novinari upitali Diega Simeonea na konferenciji za medije za razlog.

Simeone je šaljivo odgovorio: “Razlog je što je ovaj novi hotel jeftiniji.”

Atletico Madrid će na Emiratesu tražiti svoje četvrto finale Lige prvaka. Dosad su izgubili u tri navrata, dva puta od Real Madrida u novijoj povijesti pod Simeoneom te od Bayern Munchena 1974. godine.

Što se tiče Arsenala, oni love svoje drugo finale, prvo nakon 2006. godine i poraza od 2:1 protiv Barcelone u finalu.