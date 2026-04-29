Simeone: Rijetko viđam ovakav entuzijazam navijača, a zamjene Arsenala bile su bolje od startera

AP Photo/Jose Breton via Guliver Images

Odluka o finalistu Lige prvaka iz dvomeča Atletica i Arsenala past će u revanšu u Londonu sljedećeg tjedna. Poput Artete, i trener Atletica Diego Simeone optimističan je po pitanju šansi svoje momčadi.

“Prvo je poluvrijeme bilo izjednačeno. Možda su imali veći posjed, ali nisu stvorili puno prilika. Imaju jaku momčad, kad su zamjene ušle, bile su bolje od startera. No bili smo bolji u nastavku”, smatra Simeone.

VEZANA VIJEST Arteta opleo po sucu: ‘Ne razumijem zašto je penal poništen, to je pogrešna odluka’ Kazneni udarci obilježili remi Atletica i Arsenala, odluka o finalistu pada u Londonu

Prva je utakmica završila 1:1 nakon što su oba pogotka pala iz kaznenih udaraca (Gyökeres, Alvarez), a onda je jedan penal za Arsenal dosuđen pa poništen kasno u drugom poluvremenu.

U drugom je dijelu Atletico izjednačio i nakon toga stvorio par prilika za potpuni preokret.

“Oni su malo popustili s pritiskom, a mi smo se posložili. Bili smo bolji otraga i stvorili šanse preko Griezmanna i Lookmana”, rekao je Simeone.

Argentinac je pohvalio navijačku podršku na Metropolitanu.

“Danas je atmosfera bila nevjerojatna. Rijetko se viđa takav entuzijazam kao na početku utakmice. Neće svi oni biti prisutni na revanšu, ali njihova srca i duše hoće.”