Simeone: Penal mora biti jasan penal

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Ne smiruje se bura nakon prve utakmice polufinala Lige prvaka između Atletica i Arsenala u Madridu, osobito zbog dosuđenih i nedosuđenih jedanaesteraca, a svoje je mišljenje dao i trener Atletica Diego Simeone.

Bilo je 1:1 na Wanda Metropolitanu. Oba pogotka pala su iz jedanaesteraca. Još dva nisu dosuđena nakon konzultacija s VAR-om. Očekivano, to je izazvalo kontroverze.

“Što se tiče prvog penala, po mom skromnom mišljenju, protivnik čeka kontakt kako bi pao. Penal mora biti biti jasan penal. Drugi jedanaesterac je bio, zahvaljujući VAR-u je i dosuđen. Također, zahvaljujući VAR-u, onaj nad Ezeom nije bio penal. Nekad vam VAR pomogne, nekad vam odmogne”, rekao je Simeone.

Istaknuo je i atmosferu kakvu rijetko pamti.

“Atmosfera, rijetko pamtim takvu atmosferu na početku utakmice. Fantastična, prekrasna, poklon za momčad. Kod njih se vidio umor, potreba da osvoje Premier ligu i Ligu prvaka. Pred nama je veliki izazov – London, teren Arsenala. Idemo tamo igrati sa svime što imamo.”