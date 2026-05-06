Simeone: Ne želim tražiti izgovore i ispričavati se

REUTERS Javier Barbancho via Guliver

Trener Atletico Madrida Diego Simeone čestitao je Arsenalu na pobjedi i plasmanu u finale Lige prvaka.

Atletico se nije uspio plasirati u finale Lige prvaka. Nakon prvog susreta u Madridu, koji je završio neriješeno 1:1, Topnici su na svom stadionu Emirates u Londonu svladali Španjolce 1:0 (1:0).

“Pa, ako smo ispali, to je zato što su naši protivnici zaslužili prolaz. Iskoristili su svoju veliku priliku u prvom poluvremenu i zasluženo idu dalje. Osjećam se smireno, osjećam mir“, započeo je Diego Simeone pred novinarima u Londonu, a prenio je BBC Sport.

“Nismo bili dovoljno precizni u situacijama u kojima smo se našli. Popravili smo se u drugom poluvremenu. Bilo je stvari koje su mogle ići u našu korist, ali nisu. Dali smo sve od sebe i sada moramo prihvatiti gdje se nalazimo. Zahvaljujući našim navijačima i igračima, osjećam se ponosnim što smo tu gdje jesmo. Rekao sam da se želimo natjecati i to smo i učinili. Nažalost, nismo ništa osvojili, ali smo stigli do mjesta do kojih je teško doći“, kazao je argentinski trener.

Novinari su ga pitali i o sudačkim odlukama, napose o situaciji kada se njegov sin Giuliano našao pred golom Arsenala:

“Neću ulaziti u to. Svi znamo da je bio prekršaj. Svi smo mislili da je sudac donio ispravnu odluku. Neću se miješati u to jer ne želim tražiti izgovore i ispričavati se.“

Arsenal će se u finalu boriti protiv boljeg iz drugog polufinalnog dvoboja između Paris Saint-Germaina i Bayerna. U prvoj utakmici u Parizu slavili su Francuzi spektakularnim rezultatom 5:4.

Finale je na rasporedu 30. svibnja u Budimpešti na stadionu Puskás Aréna.