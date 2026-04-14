Simeone brutalno odgovorio Yamalu: ‘Idi igrati tenis!’

Mladi talent Barcelone Lamine Yamal uoči uzvrata četvrtfinala Lige prvaka javno je prozvao taktiku Diega Simeonea, a argentinski trener nije mu ostao dužan.
Barcelona u utorak od 21 sat gostuje na Wandi Metropolitano kod Atletico Madrida u uzvratnom susretu četvrtfinala Lige prvaka. Prva utakmica završila je pobjedom Atletica 2:1.
Yamal se požalio da Simeone koristi više igrača kako bi ga neutralizirao.
“Vidjet ćemo hoće li mi Diego Simeone učiniti uslugu i ostaviti me jedan na jedan s nekim njegovim igračem. Iskreno se nadam da hoće.”
Dobio je odgovor u prepoznatljivom Simeonovom stilu:
“Ako želi igrati jedan na jedan, može slobodno otići igrati tenis”, poručio je trener Atletica pa dodao:
“Znamo što nam je potrebno i igrat ćemo na način koji će nam osigurati prolazak dalje. Protivnika jako dobro poznajemo, svjesni smo njihovih kvaliteta, ali i naš cilj je jasan – prolazak u sljedeću fazu.”
