Šego nakon šoka na kraju: ‘To nam je samo dodatna motivacija da idemo gore ‘poginuti’!

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Lukas Biereder via Guliver

Teško je govoriti odmah nakon ovakve utakmice, ali netko mora, pa je to učinio Michele Šego, strijelac prvog pogotka.

“Izgledali smo dobro. Nesretno smo primili taj gol u zadnjim sekundama. Odlično smo počeli drugo poluvrijeme, ali crveni karton nam je sve poremetio. Morali smo se povući i više nismo mogli toliko napadati.”

Dojam je da se Hajduk nema čega bojati…

“Da, pogotovo kada ovako primimo gol u zadnjim sekundama. To nam je dodatna motivacija da idemo gore „poginuti”. Imamo još 90 ili 120 minuta pred nama. Moramo dati maksimum kako bismo prošli dalje.”

Hajduk je nakon drugog gola mogao odmah zabiti i treći…

“Šteta jer Bamba je odigrao odličnu utakmicu. Bilo bi sjajno da je i drugu priliku zabio. Ali što je, tu je, bitno je da stvaramo šanse. Idemo u Poljsku pokazati što znamo. Nemamo se čega bojati.

Crveni karton za Pajazitija promijenio je tijek utakmice.

– Povukli smo se i čekali prilike iz kontranapada. Nismo ih dočekali. Na kraju smo i zadržavali jako dobro – rekao je za Slobodnu Dalmaciju.