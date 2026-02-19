Real se i službeno oglasio oko incidenta: ‘Naš Vinicius ima globalnu podršku’

Vinicius Junior postigao je jedini gol u slavlju Real Madrida protiv Benfice u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka, a susret je obilježio incident njega i Gianluce Prestiannija.
Brazilac je proslavio gol plesom oko korner zastavice, nakon čega je ušao u razmjenu sa spomenutim Prestiannijem koji mu je navodno dobacio rasistički komentar. Sudac je pokrenuo protokol za rasizam, no utakmica se naposljetku nastavila.
Naš klub aktivno je surađivao u istrazi koju je UEFA pokrenula nakon neprihvatljivih epizoda rasizma tijekom te utakmice. Real Madrid cijeni jednoglasnu podršku, potporu i naklonost koju je naš igrač Vinicius Jr. dobio od svih dijelova globalne nogometne zajednice.
Real Madrid će nastaviti raditi, u suradnji sa svim institucijama, na iskorjenjivanju rasizma, nasilja i mržnje u sportu i društvu.”
