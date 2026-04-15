Raphinha direktno: Ovo je bila pljačka

xPabloxGarcia PGSxPhotoxAgencyx via Guliver

Atletico je u četvrtfinalnom uzvratu Lige prvaka na svom stadionu izgubio od Barcelone 1:2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2:0 u prvom dvoboju.

Strijelci su za Barcelnu bili Lamine Yamal (4) i Ferran Torres (24), a za Atletico Ademola Lookman (31).

Brazilac Raphinha, koji zbog ozljede nije igrao, ali nije se suzdržao i uputio je teške optužbe na račun suca Clementa Turpina.

“Što se mene tiče, to je bila pljačka, ne samo ova utakmica, nego i ona druga (prva utakmica) također,” rekao je Raphinha, koji je propustio obje utakmice zbog ozljede.

“Mislim da su suci stvarno loši, odluke koje on (Turpin) donosi su nevjerojatne… stvarno želim razumjeti zašto se toliko boje da će Barcelona doći i pobijediti.”

I ostali igrači Barcelone naglasili su da smatraju kako su zaslužili više iz ovog dvomeča.

“Bili smo bolja momčad u ovom dvomeču, ali lopta na kraju mora ući u gol, a to se nije dogodilo”, rekao je Gavi.

Osvrnuo se i na jednu od ključnih situacija na utakmici.

“Ne znam je li Eric zaslužio crveni karton. Jules je bio u blizini. Na kraju je sudac donio odluku i to je to.”