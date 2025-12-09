PSG na teško gostovanje ide bez Dembelea, utjeha je povratak ‘Zlatnog dečka’

Podijeli :

(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Paris St. Germain, aktualni pobjednik nogometne Lige prvaka, službeno je obznanio da u šestom kolu elitnog natjecanja, na gostovanju kod Athletica, za Parižane neće zaigrati Ousmane Dembele.

Aktualni osvajač Zlatne lopte ostao je u Parizu, a razlog je bolest. Dvoboj Athletica i PSG-a na San Mames stadionu na rasporedu je u srijedu s početkom u 21 sat.

Dembele je prošle subote za PSG protiv Rennesa, u ogledu francuske Ligue 1, zaigrao od 64. minute, ali tijekom ponedjeljka i utorka 28-godišnji napadač nije obavljao treninge s momčadi zbog bolesti.

U Bilbao nije otputovao niti vratar Lucas Chevalier već će parišku mrežu čuvati Rus Matvej Safonov. Ozlijeđeni su i Achraf Hakimi i Lucas Beraldo, a dobra je vijest povratak u momčad Desirea Douea.

Prije šestog kola PSG je na drugom mjestu ljestvice Lige prvaka s 12 bodova. Tri više ima vodeći Arsenal. Athletic je na 27. mjestu te je dosad skupio jednu pobjedu, jedan remi i tri poraza.