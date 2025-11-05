Problem za Enriquea: Hakimi mora na dužu pauzu

Podijeli :

Manuel Blondeau AOP.Press via Guliver

Paris St. Germain, aktualni pobjednik Lige prvaka, službeno je objavio da će bez ozlijeđenog marokanskog nogometaša Achrafa Hakimija biti oko šest tjedana.

Nakon tri pobjede u Ligi prvaka PSG je u utorak na domaćem terenu izgubio od Bayerna 1-2 i time upisao prvi poraz u elitnom natjecanju. Na kraju prvog poluvremena napadač Bayerna Luis Diaz je grubo startao na Hakimija te mu ozlijedio gležanj.

Zbog opasnog starta Diaz je pocrvenio, a 27-godišnji Hakimi je u suzama napustio travnjak. Kasnije pretrage su pokazale da ozljeda ipak nije toliko teška koliko se u prvi trenutak pretpostavljalo, ali mu ipak slijedi stanka od mjesec i pol dana.

PSG je uz to objavio da će klub nekoliko tjedana biti i bez svog najboljeg igrača Ousmane Dembelea koji ima ozljedu mišića.