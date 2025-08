Pratite na SK: Kotarski od 19 sati igra najkraće inozemno gostovanje u povijesti Lige prvaka

Podijeli :

Gonzales Photo Frederikke Jensen via Guliver Images

Večeras u 19 sati Malmö i Kopenhagen odigrat će prvu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka, ujedno i najkraće inozemno gostovanje u povijesti tog natjecanja. Naime, stadioni dvaju klubova udaljeni su svega 40 kilometara, što je otprilike sat vremena vožnje.

Iako ih dijeli more, gradove povezuje impozantni Öresundski most, spektakularna prometnica koja započinje podmorskim tunelom, a nastavlja se mostom. Öresundbron, dugačak 16 kilometara, direktno spaja Malmö i Kopenhagen, a po njemu je nazvana i slavna skandinavska kriminalistička serija Most. Vožnja se sastoji od osam kilometara mosta do umjetnog otoka Peberholm, a potom se prelazi četiri kilometra dug tunel ispod morskog dna.

Malmö, koji trenutno drži četvrtu poziciju u švedskom prvenstvu, svoj europski put započeo je već u prvom pretkolu, svladavši najprije gruzijski Saburtalo, a potom i latvijski RFS. S druge strane, danski prvak Kopenhagen uključio se od drugog pretkola i lako prošao kosovsku Dritu.

Za usporedbu, najduže gostovanje u povijesti Lige prvaka dogodilo se 2015. godine, kada su Benfica i Astana morali prijeći čak 6164 kilometra. Zanimljivo je da je Astana bliža Tokiju nego Lisabonu, dok je portugalska prijestolnica bliža New Yorku nego kazahstanskoj.

U ovom susretu Hrvatska također ima svog predstavnika. Dominik Kotarski novi je vratar danskog kluba te je u prvoj sezoni pokazao svoju kvalitetu. On u posljednje četiri utakmice ne zna kako je to primiti gol, a toj dobroj formi nada se i u prvoj utakmici trećeg pretkola.

Utakmicu koja počinje od 19 sati možete pratiti ekskluzivno na Sport Klubu 1.