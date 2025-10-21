Poznato tko će dijeliti pravdu hrvatskim klubovima: Dinamu Francuz, Rijeci Englez

Poznati su suci u susretima hrvatskih klubova u Europi.
Dinamo u četvrtak gostuje kod švedskog Malmoa u 3. kolu Europa lige. Glavni sudac utakmice je Francuz Willy Delajod.
S 33 godine u ovom trenutku doista nije neko veliko sudačko ime. Ligašku fazu Lige prvaka još nikad nije sudio, a ovo će mu biti tek četvrta utakmica u Europskoj ligi.
Od hrvatskih momčad, dosad se susreo samo s juniorima Hajduka, u onom finalu Lige prvaka mladih, kad su Bijeli izgubili od AZ Alkmaara. Uz njega će biti zemljaci mu, pomoćnici Erward Finjean i Valentin Evrard. VAR sudac je Bastien Dechepy, a AVAR Nicolas Rainville.
Rijeci će u dvoboju 2. kola Konferencijske lige protiv praške Sparte u četvrtak (18.45 sati) suditi Englez Robert Jones (38).
U Europskoj ligi sudio je tek jednu utakmicu, u Konferencijskoj će mu ovo biti četvrta, jedna je bila i ona Dinamova protiv Viktorije Plzen prije dvije godine u Maksimiru (0:1).
Ove je sezone u Europi odradio tek jedan dvoboj, između Ferencvaroša i Noaha (4:3) u kvalifikacijama Lige prvaka. Jonesovi pomoćnici bit će Lee Betts i Neil Davies, VAR sudac će biti Matthew Donohue, a AVAR Timothy Wood.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!