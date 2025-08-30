Poznat je raspored Lige prvaka: Tudor i Kovač srest će se već u prvom kolu

Uefa je objavila cijeli raspored odigravanja ligaške faze Lige prvaka.
U prvom će se kolu sastati dva hrvatska trenera, Igor Tudor s Juventusom protiv Nike Kovača s Borussijom Dortmund.
Parovi prvog kola:
Utorak 16. rujna:
Athletic Club vs Arsenal
PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise
Juventus vs Borussia Dortmund
Real Madrid vs Marseille
Benfica vs Qarabağ
Tottenham vs Villarreal
Srijeda 17. rujna:
Olympiacos vs Pafos
Slavia Prag vs Bodø/Glimt
Ajax vs Inter
Bayern München vs Chelsea
Liverpool vs Atlético Madrid
Paris Saint-Germain vs Atalanta
Četvrtak 18.rujna:
Club Brugge vs Monaco
Kopenhagen vs Leverkusen
Frankfurt vs Galatasaray
Manchester City vs Napoli
Newcastle United vs Barcelona
Sporting CP vs Kairat Almaty
Hrvatski nogometaši u Ligi prvaka ove sezone su Mateo Kovačić, Joško Gvardiol (Manchester City), Petar Sučić (Inter), Mario Pašalić (Atalanta), Josip Stanišić (Bayern), Hrvoje Smolčić (Eintracht Frankfurt), Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Josip Šutalo (Ajax), Franjo Ivanović (Benfica), Dominik Kotarski (FC Kopenhagen), Fabijan Buntić (Karabag) i Mislav Oršić (Pafos).
Igor Tudor predvodi Juventus, Ivan Jurić Atalantu, dok Niko Kovač vodi Borussiju Dortmund.
