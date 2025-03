Policija uhitila navijače, a uz oružje i baklje zaplijenili Hajdukov šal, utakmica Lige prvaka prekinuta

Podijeli :

AP Photo/Armando Franca via Guliver

Napeto je bilo u Lisabonu prije i tijekom utakmice osmine finala Lige prvaka između Benfice i Barcelone, a osim tenzija na terenu, i policija je imala pune ruke posla s navijačima.

U velikoj akciji uhićeno je nekoliko članova No Name Boysa, poznate navijačke skupine Benfice, a kod njih su pronađeni oružje, pirotehnika, maske, dresovi Benfice i čak jedan Hajdukov šal.

Povezanost između No Name Boysa i Torcide nije nova – navijači dvaju klubova njeguju prijateljske odnose, pa prisutnost Hajdukovih obilježja na utakmicama Benfice nije neuobičajena. No, incidenti su eskalirali nakon što su portugalske vlasti zabilježile više napada na policajce u civilu, što je i dovelo do ove velike akcije.

Na samoj utakmici uzbuđenja nije nedostajalo – u 20. minuti Barcelonin mladi branič Pau Cubarsí dobio je izravan crveni karton nakon starta na Vangelisu Pavlidisu, a u 30. minuti uslijedio je prekid zbog bakljade domaćih navijača. Sudac Felix Zwayer nije imao previše dileme oko isključenja, a VAR pregled je potvrdio njegovu odluku. Unatoč tome, prvih 45 minuta završilo je bez golova, ali s puno drame na i izvan terena.