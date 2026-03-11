Pojavio se video: Kapetan Spursa predložio Tudoru da zamijeni golmana?

Podijeli :

Joao Gregorio Ball Raw Images via Guliver

Raspoloženje navijača Tottenhama, prema privremenom menadžeru Igoru Tudoru, postaje sve negativnije. Mnogi su očekivali da će se jutros probuditi uz vijest da je Hrvat već otpušten, nakon što je momčad jučer pretrpjela četvrti uzastopni poraz pod njegovim vodstvom.

Tudor je već na početku utakmice pokvario svoju strategiju za susret protiv Atletico Madrid, jer su do 22. minute njegovi igrači gubili 0:4. Jedna od najapsurdnijih odluka, o kojoj se i dalje raspravlja, bila je ta da na mjesto vratara postavi Antonin Kinsky, koji je imao debi iz noćne more u Ligi prvaka.

Češki vratar “poklonio” je prvi i treći pogodak Atleticu nakon pogrešaka, a u 17. minuti zamijenio ga je prvi vratar momčadi Guglielmo Vicario. Trenutak je bio vrlo težak za Kinskog, kojega su bodrili i suigrači i publika Atletica. Međutim, sam Tudor nije pokušao smiriti ga tijekom zamjene.

Štoviše, navijači Tottenhama uvjereni su da Hrvat nije sam donio odluku o zamjeni Kinskog. Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem se vidi kapetan momčadi Cristian Romero kako dolazi do aut-linije i razgovara s trenerom, nakon čega Tudor signalizira da se pripremi izmjena. Navijači su uvjereni da je upravo stoper predložio zamjenu vratara kako bi poštedio Kinskog.

Nakon utakmice Tudor se nije složio s tvrdnjama da je pogriješio s izborom vratara te je rekao da je ranu zamjenu napravio kako bi zaštitio Kinskog i momčad. Video pogledajte ovdje.