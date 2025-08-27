Pogledajte sve sudionike Lige prvaka po jakosnim skupinama, ždrijeb je u četvrtak

Podijeli :

Maciej Rogowski slbfener2526-45 via Guliver Images

Prolascima Qarabaga, Benfice, Kopenhagena i Club Bruggea kompletirano je svih 36 klubova nove sezone Lige prvaka.

Qarabag je unatoč porazu 3:2 na domaćem terenu izbacio Ferencvaros s ukupnih 5:4, Benfica je s 1:0 kod kuće izbacila Fenerbahče, Club Brugge je ponizio Rangers 6:0 (ukupno 9:1), dok je Kopenhagen s ukupnih 3:1 bio bolji od Basela.

Ždrijeb se održava u četvrtak 28. kolovoza u Monte Carlu s početkom u 18 sati. Parovi se izvlače pomoću računala koje nasumično odabire klubove koji će igrati po principu da postoje četiri jakosne skupine. Svaki klub igra po dvije utakmice s momčadima iz svake jakosne skupine.

Prvo kolo igra se od 16. do 18. rujna, a zadnje, osmo kolo, igra se 28. siječnja 2026. godine.

Nakon osam kola izravno u osminu finala ide osam prvoplasiranih momčadi, a od momčadi od devetog do 24. mjesta igraju play-off. Prve utakmice grupne faze igrat će se od 16. do 18. rujna, a posljednje 28 siječnja sljedeće godine.

Niže pogledajte sve momčadi po potovima: