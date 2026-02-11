Počela je osmina finala Lige prvakinja: Braniteljice naslova odlično započele put prema Oslu

Podijeli :

(AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) via Guliver Image

U srijedu navečer započela je osmina finala UEFA-ine Lige prvakinja. Braniteljice naslova Arsenal u prvoj su utakmici gostovale kod belgijskog Leuvena. Topnice su bile velike favoritkinje, a to su na kraju i opravdale uvjerljivom pobjedom od 4:0.

Belgijska ekipa uspjela se držati tek do 22. minute kada je Frida Leonhardsen-Maanum pogodila za 1:0 Arsenala. 15 minuta kasnije na semaforu je stajalo 2:0 za Arsenal. Ovaj put je pogodila Olivia Smith koja je ove sezone pristigla iz Liverpoola za milijun funti. To je tada bio rekord ženskog nogometa, ali ubrzo je srušen trasnferom Grace Geyoro iz PSG-a u London City Lionesses.

Igračice Arsenala su i nakon tog drugog gola nastavile s dominacijom pa su nakon šest minuta drugog dijela zabile i treći gol. Ponovno se u strijelce upisala Leonhardsen-Maanum koja je tako zabila za 3:0. Do kraja utakmice su Topnice povećale prednost. Za 4:0 je u 72. minuti zabila jedna od najboljih napadačica svijeta Alessia Russo. Bio je to posljedni pogodak na utakmici i Arsenal je s 4:0 napravio važan korak prema četvrtfinalu.

Uzvrat je na rasporedu 18. veljače, a pobjednik ovog dvomeča će u četvrtfinalu igrati protiv aktualnog engleskog prvaka Chelseaja. S njima su Topnice igrale 24. siječnja te su ih na gostovanju porazile s 2:0.