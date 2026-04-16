Perez upao u svlačionicu: ‘Izlazi van, nećeš ovo gledati’

Predsjednik Real Madrida Florentino Pérez teško je podnio još jedno europsko razočaranje i eliminaciju od Bayerna u četvrtfinalu Lige prvaka.

Prvi čovjek Kraljevskog kluba bio je vidno nezadovoljan nakon utakmice na Allianz Areni, a poraz je dodatno naglasio probleme unutar momčadi koji su se gomilali tijekom sezone.

U završnici dvoboja u Madridu viđeno je svega, nakon utakmice pljuštale su optužbe na račun suca Slavka Vinčića zbog isključenja Eduarda Camavinge, a zanimljiv trenutak dogodio se u svlačionici kada se Pérez obratio mladom Ardi Güleru.

“Ti izađi, nemoj gledati što će se sada dogoditi”, rekao je Pérez mladom Turčinu, a to je otkrio portal Goal.com.

POVEZANO Španjolski novinar: Ovo je bila pljačka, Real mora izazvati povijesni skandal ‘Apsolutno je neproporcionalno isključiti Camavingu zbog ovakve akcije. Ovo graniči sa zlouporabom ovlasti’

Mladi veznjak, dvostruki strijelac u Münchenu, napustio je svlačionicu, a predsjednik Madriđana bio je vrlo glasan pred ostalim zvijezdama svoje momčadi.

“Jedna sezona bez trofeja je neuspjeh, dvije su nepodnošljive. Hvala vam na današnjem trudu, ali sezona je potpuno razočaranje”, poručio je.

“Igrati za Real Madrid je privilegija, ali i velika obveza. Mnogi od vas je nisu ispunili. Barem završite prvenstvo dostojanstveno.”

Iako je stigao kao jedan od najboljih igrača svijeta te je projektiran kao nova prva zvijezda momčadi, Kylian Mbappé još nije uspio donijeti konkretan rezultat u vidu trofeja.

Real sedam kola prije kraja prvenstva Španjolske ima čak devet bodova manje od Barcelone, a nije se uspio plasirati ni u finale Kupa kralja.