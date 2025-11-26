Pavlidis o Ivanoviću: ‘Mourinha pitajte za njega’

Podijeli :

xMatrixxImagesx xWartxBrinkerhofx via Guliver

Benfica je protiv Ajaxa u 5. kolu Lige prvaka slavila 2:0, ali hrvatski napadač opet je ostao na klupi.

Grčki napadač Vangelis Pavlidis izrazio je zadovoljstvo utakmicom i pružio podršku suigraču Ivanoviću, koji se našao na meti kritika, piše portugalska A Bola.

“Ako završiš s tri boda, uvijek je ljepše. Nismo dali puno prostora Ajaxu jer znamo kako dobro igraju s loptom. Prvi pogodak puno nam je pomogao, kontrolirali smo utakmicu obrambeno, ali imali smo kontranapade. Mourinho nije puno toga rekao nakon utakmice. Samo ‘vidimo se sutra’ i smijeh. Ništa više”, rekao je Pavlidis nakon utakmice.

POVEZANO Mourinho imao lijepe riječi za Ivanovića: ‘To što sam ga zamijenio nema veze sa zalaganjem’

Odbio je dati savjet Ivanoviću, ali mu je javno dao podršku.

“Ne mislim da sam prava osoba za razgovor o Ivanoviću, o njemu morate pitati trenera. Mislim da je sjajan igrač, dio je tima i treba nam. Pronaći će svoj trenutak, kao i ja prošle sezone”, istaknuo je Pavlidis,

Ne razumije negativnost koja se stvara oko Ivanovića.

“Može promijeniti tu negativnost koja se pojavljuje, ali ne razumijem zašto. Treba mu više vremena, nije lako doći u veliki klub kao što je Benfica, u kojem postoji pritisak. Treba mu vremena.”

Ivanović je dosad nastupio u 20 utakmica, u posljednje vrijeme uglavnom ulazeći s klupe. Postigao je pet golova i upisao jednu asistenciju. Pavlidis je u ovoj sezoni na učinku od 15 golova u 23 utakmice.