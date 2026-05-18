Ovo su mogući suparnici Dinama u kvalifikacijama Ligi prvaka, samo je jedna nepoznanica

Kao novi hrvatski prvak, Dinamo će europsku sezonu započeti u drugom pretkolu Lige prvaka. Za razliku od prošle godine, kada su Modri zahvaljujući povoljnom raspletu automatski preskočili dvije kvalifikacijske prepreke i krenuli iz play-offa, ovoga puta put prema grupnoj fazi bit će zahtjevniji. Podsjetimo, Dinamo je 2024. u play-offu izbacio azerbajdžanski Qarabag i izborio plasman u elitno natjecanje.

Ovog ljeta zagrebački klub natjecanje otvara u drugom pretkolu, čiji je ždrijeb zakazan za 17. lipnja. Prve utakmice igrat će se 21. i 22. srpnja, dok su uzvrati na rasporedu 28. i 29. srpnja. S klupskim koeficijentom 46.500 Dinamo će imati status nositelja u toj fazi kvalifikacija, ali i u svim potencijalnim sljedećim rundama.

Kada je riječ o mogućim protivnicima, zasad je poznato 11 od ukupno 12 potencijalnih suparnika. Posljednji će biti određen nakon završetka izraelskog prvenstva. Ako naslov osvoji Hapoel Beer Sheva, koji trenutačno drži prvo mjesto, među nenositeljima će se naći islandski Vikingur, čime će biti kompletiran popis mogućih protivnika Dinama u drugom pretkolu.

Među potencijalnim suparnicima nalaze se i prvaci Danske (Aarhus), Švicarske (Thun) i Švedske (Mjallby). Ostali kandidati dolaze iz prvog pretkola, gdje će imati status nositelja, ali ga u drugom pretkolu više neće imati. Tako Dinamo može igrati protiv pobjednika parova u kojima sudjeluju Vikingur Reykjavik, Kairat Almaty, Universitatea Craiova, Riga, Klaksvik, Flora Tallinn, Larne, Petrocub Hincesti i The New Saints.