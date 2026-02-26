Ovo je sve što trebate znati o sljedećoj fazi Lige prvaka

Podijeli :

(Photo by Harry Langer/DeFodi Images) via Guliver Image

U srijedu navečer odigrane su posljednje utakmice šesnaestine finala Lige prvaka pa su tako poznati svi sudionici osmine finala elitnog europskog klupskog natjecanja.

No, nisu poznati svi parovi jer svaka ekipa koja je izborila mjesto u osmini finala ima dvije moguće opcije u osmini finala, čak i klubovi koji su to mjesto osigurali TOP 8 plasmanom u ligaškoj fazi.

VIDEO / Atalanta u ludom trileru izbacila Kovačev Dortmund! Pogledajte dramu u zadnjim sekundama Real ponovno pobijedio Benficu u utakmici punoj propuštenih prilika, Kraljevi idu dalje

Tako prvoplasirani Arsenal i drugplasirani Bayern Josipa Stanišića mogu izvući Atalantu Marija Pašalića i Bayer Leverkusen, treća i četvrta ekipa (Liverpool i Tottenham) mogu izvući Galatasaray i Atletico Madrid, peti i šesti (Barcelona i Chelsea) čekaju Newcastle ili PSG dok sedmi i osmi (Manchester City i Sporting) mogu za protivnike dobiti Bodo/Glimt ili Real Madrid.

Ždrijeb je na rasporedu u petak, 27. veljače. Podsjećamo, sve ekipe iz TOP 8 će u prvim utakmicama dvomeča (10. ili 11. ožujka) igrati u gostima te će u uzvratu (17. ili 18. ožujka) biti domaćini.

Svi mogući parovi osmine finala:

Arsenal ili Bayern – Atalanta ili Bayer Leverkusen

Liverpool ili Tottenham – Galatasaray ili Atletico Madrid

Barcelona ili Chelsea – Newcastle ili PSG

Manchester City ili Sporting – Bodo/Glimt ili Real Madrid