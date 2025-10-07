Otvorena je Liga prvakinja: Juventus slavio u dramatičnom susretu s Benficom

Podijeli :

Reformirana ženska Liga prvaka koja po novom broji 18 ekipa počela je u utorak navečer. U ranijem terminu ligašku fazu su otvorile igračice Juventusa i Benfice. U dramatičnom susretu na kraju su slavile Talijanke s 2:1.

Utakmica između talijanskog i portugalskog prvaka počela je uzbudljivo. Već u šestoj minuti Benfica je povela golom Lucije Catarine Souse Alves da bi 16 minuta kasnije Juventus poravnao.

Za Staru damu precizna je bila Cecilia Salvai. Pred kraj poluvremena mogao je domaćin i povesti. Barbara Bonansea zatresla je mrežu gostujuće vratarke, ali njen pogodak nije se vrijedio zbog zaleđa.

Mreže su potom mirovale sve do samog kraja utakmice kada je za Juventus ponovno zabila Silvai. Igrala se 86. minuta kada je 31-godišnja Talijanka zabila za pobjedu talijanske momčadi.

U sljedećem kolu Ligeprvaka Juventus će gostovati kod Bayerna dok će Benfica ugostiti aktualnog prvaka Arsenal.