Otkriveno što je Güler rekao Vinčiću na kraju utakmice i zašto je isključen

Susret na Allianz Areni između Bayerna i Real Madrida i dalje je u središtu pažnje, a uzavrela atmosfera s kraja utakmice ne prestaje izazivati reakcije. Iako je Bayern slavio 4:3, odnosno ukupno 6:4, rasprave su se brzo prebacile s rezultata na događaje koji su obilježili samu završnicu.

Jedan od prijelomnih trenutaka bio je crveni karton Eduardu Camavingi, koji je izazvao veliko nezadovoljstvo u redovima madridskog kluba. U Realu su uvjereni da je upravo ta odluka suca Slavka Vinčića značajno utjecala na konačan ishod, što je dovelo do burnih reakcija odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

U napetoj i kaotičnoj završnici, igrači Reala okružili su slovenskog arbitra prosvjedujući zbog njegovih odluka. Posebno se istaknuo mladi Arda Güler, koji je unatoč porazu ostavio dobar dojam svojom igrom.

VEZANA VIJEST Gegenpressing: Ovaj Bayern je jedan od najjačih Bayerna ikad Bivši igrač Kraljeva: ‘Camavinga je glup, igrači Reala ne bi trebali kriviti suca’

Za razliku od suigrača koji su uglavnom izražavali nezadovoljstvo gestama, Güler se izravno obratio sucu, a njegove riječi ubrzo su imale posljedice.

“Ti si jedan od najgorih sudaca koje sam ikad vidio.”

Takva izjava bila je dovoljna da Vinčić odmah pokaže crveni karton turskom nogometašu, dodatno podižući tenzije na terenu.

Ova situacija imat će i konkretne posljedice za Gülera, koji će zbog suspenzije propustiti prve utakmice sljedeće sezone Lige prvaka. Riječ je o značajnom udarcu za mladog igrača koji je upravo u ovom dvoboju pokazao svoj potencijal na velikoj pozornici.

Cijeli događaj ponovno je otvorio pitanje kriterija suđenja u velikim utakmicama. Dok jedni smatraju da je Vinčić reagirao prestrogo, drugi ističu kako je Güler svjesno prešao granicu i morao snositi posljedice.

Bez obzira na podijeljena mišljenja, večer u Münchenu ostat će zapamćena ne samo po golovima i atraktivnoj igri, već i po napetosti i kontroverzama koje su je obilježile.