Osvojili su ligu nakon 17 godina čekanja, a sada su stigli na korak od Lige prvaka

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xYulianxTodorovx via Guliver Image

Bugarski velikan Levski iz Sofije je u sezoni 2025./2026. napokon prekinuo post od 17 godina bez prvenstvene titule te su tako izborili plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka. Tamo je klub iz glavnog grada Bugarske prvo izbacio bosanskohercegovačkog prvaka Borca iz Banje Luke, potom su svladali susjednu Universitateu iz Craiove da bi u trećem pretkolu snage odmjerili s kazahstanskim Kairatom iz Almatyja koji je lani igrao u ligaškoj fazi Lige prvaka.

U prvom susretu je bugarski velikan slavio golom Serginha u 92. minuti da bi u uzvratu na istoku euroazijskog kontinenta ponovno uspjeli nadigrati Kairat. Već u 13. minuti za 1:0 je pogodio Reinaldo, jedan od četvorice Brazilaca koji su se našli u kadru za uzvrat u Kazahstanu.

Levski je do kraja susreta tu prednost i sačuvao te je drugu utakmicu u nizu obrana, na čijem je čelu bivši igrač Hajduka Kristian Dimitrov, izdržala bez primljenog gola i s ukupnih 2:0 prošla i sljedeću fazu Lige prvaka.

Posljednji put kad je Levski igrao kvalifikacije za Ligu prvaka bilo je u sezoni 2009./2010. kada ih je u play-offu porazio mađarski Debrecen s ukupnih 4:1. Ovaj put će Levski za prolazak u ligašku fazu igrati protiv grčkog AEK-a za koji je nedavno potpisao povremeni hrvatski reprezentativac Lovro Majer, a od 2022. godine tamo igra i Domagoj Vida.

Levski je posljednju europsku jesen imao u sezoni 2010./2011. kada je nastupio u skupini C u Europskoj ligi. U grupi sa Sportingom, Gentom i Lilleom završili su na četvrtom mjestu sa sedam osvojenih bodova. Njihova posljednja jesen u Ligi prvaka bila je u sezoni 2006./2007. kada su s nula bodova završili na posljednjem mjestu skupine s Barcelonom, Werder Bremenom i i Chelseajem.