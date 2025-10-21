Oršićev suigrač dobio najbrži crveni karton u povijesti Lige prvaka

Podijeli :

(AP Photo/Petros Karadjias)

U ranijem terminu Lige prvaka ciparski Pafos gostovao je kod Kairata iz Almatyja. To je bio susret dva debitanta, a ludilo je počelo odmah na početku.

Već u četvrtoj minuti je Joao Correia zaradio crveni karton. Igrač ciparskog Pafosa je nakon 3 minute i tri sekunde dobio crveni karton te je tako, osim što je svoju momčad doveo u nezgodnu situaciju, oborio rekord Lige prvaka.

Naime, suigrač Mislava Oršića postao je igrač koji je zaradio najraniji crveni karton u povijesti Lige prvaka. Dosad je taj rekord držao Olexandr Kucher koji je u dresu Shakhtar Donetska crveni karton dobio nakon tri minute i 59 sekundi.