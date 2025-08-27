Oršić se oglasio na Instagramu nakon izbacivanja Zvezde iz Lige prvaka

Podijeli :

Instagram/Pafos

Prvi put u Ligu prvaka se probio i ciparski Pafos. Nakon što je u Beogradu slavio sa 2:1, Pafos je u uzvratu u Limassolu odigrao 1:1 protiv Crvene zvezde izborivši ukupnim rezultatom 3:2 Ligu prvaka.

Nakon borbenog, ali ne pretjerano kvalitetnog prvog dijela, sve najzanimljivije se dogodilo u nastavku.

Gosti su poveli u 60. minuti. Mirko Ivanić je pucao s ruba kaznenog prostora, no lopta je pogodila Lucckasena i promijenila smjer, tako da Neofytos Michail nije mogao ništa.

U 89. minuti Pafos je izjednačio sjajnim golom Brazilca Jaje. Pepe je ubacio iz slobodnog udarca, Jaja utrčao u prostor i odmah pucao prebacivši gostujućeg vratara.

U uzvratnom susretu Mislav Oršić je dobio je priliku od prve minute, igrao je sve do 62. minute kad je umjesto njega ušao upravo junak utakmice Jaja.

Hrvatski nogometaš se nakon prolaska u Ligu prvaka kratko oglasio na Instagramu poručivši navijačima Pafosa:

“Od sna do stvarnosti. Uspjeli smo! Nastavimo naporno raditi i rasti zajedno”, napisao je Oršić koji je dosad dva puta igrao u Ligi prvaka s Dinamom.