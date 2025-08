Oršić igrao u pobjedi Pafosa u Ligi prvaka

Podijeli :

Instagram/Pafos

Ciparski Pafos slavio je u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka protiv ukrajinskog Dinama iz Kijeva. Ciparski prvak slavio je pogotkom Andersona Silve u 84. minuti. U pobjedi Pafosa Oršić je igrao do 82. minute.

Bio je to izjednačen susret dvaju momčadi, a do pobjede u poljskom Lublinu je na kraju došao ciparski prvak. U redovima Pafosa Oršić je igrao do 82. minute dok je nekadašnji Dinamov veznjak Ivan Šunjić i sada bh. reprezentativac odigrao cijeli susret.

Odluka o pobjedniku pala je u 84. minuti kada je Brazilac Anderson Silva zabio za Pafos.

Uzvratna utakmica između Dinama iz Kijeva i Pafosa igra se za tjedan dana u Cipru.