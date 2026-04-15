Olmo: Ne odlazimo zadovoljni, bile su upitne neke sudačke odluke

xPabloxGarcia PGSxPhotoxAgencyx via Guliver

Barcelona je ispala iz Lige prvaka nakon slavlja u uzvratnoj četvrtfinalnoj utakmici protiv Atletico Madrida.

Atletico je u uzvratu na svom stadionu izgubio od Barcelone 1:2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2:0 u prvom dvoboju. Strijelci su za Barcu bili Lamine Yamal (4) i Ferran Torres (24), a za Atletico Ademola Lookman (31).

Igračem utakmice proglašen je Dani Olmo koji je odigrao gotovo cijeli susret, iz igre je izašao u 89. minuti, a zamijenio ga je Roony Bardghji. Bivši dinamovac nakon utakmice nije krio nezadovoljstvo.

“Ne odlazimo zadovoljni. Moramo puno više učiniti, neće nam se ništa dati besplatno. Ovo je iskustvo za nadolazeće godine. Vrlo smo mlada ekipa. Učit ćemo iz ovoga, ponovno ćemo se podići i nastavit ćemo dalje. Atlético je momčad koja dobro igra i zna kako nas povrijediti. Bile su upitne odluke poput nedosuđenog penala i isključenja, ali to nije izgovor i moramo se nastaviti poboljšavati. Moramo nastaviti raditi, padamo gotovo na isti način već dvije godine. U konačnici, iza zatvorenih vrata, moramo nastaviti gurati. Ideja je jasna. Možemo osvojiti mnogo naslova i donijeti radost navijačima.”