Oglasio se Kotarski nakon užasne večeri u Ligi prvaka

xJamesxWhitehead PPA via Guliver

Tešku večer imao je Dominik Kotarski na sjeveru Londona, gdje je domaći Tottenham u 4. kolu Lige prvaka s 4:0 svladao Kopenhagen, a kod prva dva pogotka je hrvatski reprezentativni vratar imao jako loše reakcije.

U 19. minuti je nepotrebno izletio izvan kaznenog prostora u pokušaju zaustavljana akcije domaće momčadi, što je Brennan Johnson iskoristio, zaobišao Kotarskog i poslao loptu u nebranjenu mrežu. U 51. minuti je još jednom pokušao odigrati poziciju stopera, ali je pri ispucavanju lopte samo malo zastao, što je bilo dovoljno Randalu Kolu Muaniju da blokira taj pokušaj i u nastavku akcije primiri loptu, pošalje ju Wilsonu Odobertu koji je bez problema postigao pogodak.

Iako je u 57. minuti Tottenham ostao s igračem manje, jer je zbog neopreznog i opasnog starta isključen strijelac vodećeg pogotka Brennan Johnson, izabranici Thomasa Franka su “razmontirali” dansku momčad. U 64. minuti je nizozemski branič Micky van de Ven od svog kaznenog prostora u sprintu prošao s loptom kroz šumu suparničkih igrača te preciznim udarcem svladao Kotarskog pogodivši bliži kut. Samo tri minute poslije je Palhinha golom završio protunapad Tottenhama. Kotarski je dirao loptu, ali nije mogao spriječiti pogodak.

Mogla je u Londonu puknuti i “petarda”, ali je Richarlison dvaput pogodio gredu. Jednom je to učinio iz igre, nakon udarca glavom u 83. minuti, a ponovio je u drugoj minuti dodatka iz kaznenog udarca.

Nakon utakmice oglasio se i Dominik Kotarski.

“Pokušao sam dati sve od sebe. Teško mi je objasniti što se dogodilo…”, rekao je utučeni golman Vatrenih pa zaključio:

“Želio sam najbolje za momčad, ali sam to možda prejako želio…”