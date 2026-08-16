Određen sudac za utakmicu Dinama i Vikinga, Modri su svaki put izgubili kad je on sudio

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(AP Photo/Rui Vieira) via Guliver Image

Nizozemac Serdar Gözübüyük određen je za glavnog suca prve utakmice Dinama i Vikinga u play-offu Lige prvaka. Susret na Maksimiru igra se u utorak, 18. kolovoza, od 21 sat, a Dinamo će protiv norveškog predstavnika pokušati izboriti plasman u ligašku fazu najelitnijeg europskog natjecanja.

Gözübüyüku će pomoćnici uz aut-linije biti sunarodnjaci Patrick Inia i Rogier Honig, dok je uloga četvrtog suca pripala Joeyju Kooiju. I VAR tim bit će u potpunosti nizozemski. Za glavnog VAR suca postavljen je iskusni Pol van Boekel, a njegov pomoćnik bit će Richard Martens.

Dinamo nema posebno dobra iskustva s Gözübüyükom. Nizozemski sudac dosad je vodio četiri europske utakmice zagrebačkog kluba, a Modri su u svih četiri navrata doživjeli poraz. U tim susretima zabili su samo tri, a primili čak deset pogodaka.

Jedan od tih dvoboja bio je u Ligi prvaka, kada je Dinamo na gostovanju kod Manchester Cityja izgubio 0:2. Preostala tri susreta odigrana su u Europa ligi. Dinamo je protiv Tottenhama poražen 0:2, od RB Salzburga izgubio je 2:4, dok je Viktoria Plzen slavila 2:1.

Upravo je posljednji od ta tri poraza ipak završio pozitivno za Dinamo. U sezoni 2018./19. Viktoria je u prvom susretu nokaut-faze pobijedila 2:1 u Plzenu, ali je Dinamo u uzvratu na Maksimiru odigrao sjajnu utakmicu i slavio 3:0. Tom je pobjedom izborio plasman u osminu finala Europa lige.