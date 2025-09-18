Odličan debi Kotarskog u Ligi prvaka: Jedan od najboljih u svojoj momčadi unatoč dva primljena gola

Podijeli :

Dominik Kotarski debitirao je u ligaškoj fazi Lige prvaka. Mladi hrvatski vratar igrao je za Kopenhagen protiv Bayera iz Leverkusena. Danska momčad dva puta je vodila, ali nije uspjela sačuvati prednost. Kod oba gola Kotarski nije ništa mogao, a u ostatku utakmice je bio na visini zadatka.

U cijeloj utakmici imao je tri obrane, ali sve su bile ključne jer su došle unutar kaznenog prostora. Iako prema Sofa Scoreu ima -0,59 spriječenih golova te se računalo kako je morao bolje, jasno je kako je udarac Alejandra Grimalda za 1:1 iz slobodnog udarca bio prejak za bilo kojeg vratara na svijetu.

Na kraju je dobio ocjenu 7.4 po čemu je treći najbolji igrač Kopenhagena na utakmici. Jedini bolji od njega su Robert sa 7.5 i Jordan Larsson s 8.0.

Kopenhagenu slijedi susret sa Silkeborgom u ligi, a sljedeća utakmica u Ligi prvaka im je gostovanje kod Qarabaga.