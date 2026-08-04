UŽIVO / DINAMO – KAUNO ŽALGIRIS 0:0 Modri dominiraju, Litavci ne mogu preko centra

Mario Kovačević ima nekoliko nedoumica pred okršaj s Kauno Žalgirisom.

Protiv Slavena je značajno promiješao sastav u odnosu na uzvrat sa švicarskim prvakom. Od standardnih prvotimaca od prve minute zaigrali su samo Filipović, Mišić i Beljo, dok su priliku dobili Tabinas, Perez Vinlof, Galešić, Radeljić, Topić, Hoxha, Kačavenda i Stojković.

U međuvremenu je Dinamo prijavio momčad za dvoboje s litavskim prvakom. Jedina promjena u odnosu na prethodni popis jest odlazak Mounsefa Bakrara, čije je mjesto zauzeo novi napadač Smail Prevljak.

Potencijalni sastav pronađite OVDJE.