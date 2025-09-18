OD 21: Nova sjajna večer u Ligi prvaka: City dočekuje odlični Napoli, Barcelona gostuje u Newcastleu

Prve dvije večeri nove sezone Lige prvaka oduševile su gledatelje diljem Europe i svijeta, a čini se kako bi i četvrtak mogao biti jednako uzbudljiv. Dva susreta nameću se kao derbiji. Barcelona će od 21 sat gostovati u Newcastleu na St. James' Parku dok će Manchester City na svom Etihadu ugostiti Napoli predvođen bivšim igračem Građana Kevinom de Bruyneom. U preostale dvije utakmice gledat ćemo najdalje gostovanje u povijesti jer Kairat Almati u debiju u Ligi prvaka gostuje u Lisabonu kod Sportinga dok će najmanje pažnje u ostatku Europe plijeniti okršaj Eintracht Frankfurta i Galatasaraya.
17:19
Galatasaray traži nastavak sjajnog početka sezone
Iako će najmanje pozornosti biti usmjereno na susret Eintracht Frankfurta i Galatasaraya, gledatelji će i u Njemačkoj moći gledati sjajan nogomet. Turska ekipa je u prvih pet kola upisala sve pobjede, a za poraz, a i remi, ne znaju još od 29. ožujka kada ih je porazio Bešiktaš. Eintracht je također krenuo dobro u sezonu te su osim prolaska u šesnaestinu finala DFB Pokala upisali i dvije pobjede u ligi. Nažalost po njih, u posljednjem kolu su upisali poraz od Bayer Leverkusena s 3:1 iako su imali dva igrača više.
17:17
Najdulje gostovanje u povijesti Lige prvaka
Kairat Almati je šokantnom pobjedom u dvomeču protiv škotskog Celtica izborio svoj povijesni plasman u Ligu prvaka. Sudbina je odlučila da ih u prvom kolu ligaške faze UEFA-in raspored spoji sa Sportingom iz Lisabona. Tako će kazahstanska momčad morati prijeći veliki put, točnije 6.900 kilometara što je ujedno i najdulje gostovanje u povijesti Lige prvaka.
17:15
Poznato lice vraća se na Etihad u "krivom" dresu
Kevin de Bruyne je ove sezone nakon isteka ugovora u Manchester Cityju hladni sjever Engleske zamijenio toplim jugom Italije. Prešao je u Napoli gdje je njegova momčad nakon tri kola stopostotna. To se ne može reći za City koji nakon četiri kola ima šest bodova te su upisali poraze od Tottenhama i Brightona. Na Etihadu se očekuje odlična utakmica.
17:13
Newcastle dočekuje Barcelonu
Jedna od najvećih utakmica prvog kola ligaške faze Lige prvaka bit će između Newcastlea i Barcelone. Svrake će na St. James' Parku dočekati Katalonce koji stižu bez Laminea Yamala koji vuče ozljedu pubične kosti. Englezi će se osloniti na čvrstu obranu i na novo pojačanje Nicka Woltemadea dok će Barcelona sa svojim napadačkim snagama i dobro poznatom offside zamkom pokušati terorizirati Newcastle.
