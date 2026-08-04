OD 20:00 Dinamo dočekuje Sopića i Kauno Žalgiris u trećem pretkolu Lige prvaka

Ako Modri ispadnu od Kauno Žalgirisa, idu u play-off Europske lige. Tamo, za razliku od Lige prvaka, nisu imali status nositelja jer se uzima koeficijent slabije momčadi u dvomeču, odnosno Kauno Žalgirisa u ovom slučaju.

Sat vremena nakon što su saznali protivnika u play-offu Lige prvaka, ples kuglica je odlučio protiv koga će igrati ako ne prođu prepreku u trećem pretkolu Lige prvaka, a to je pobjednik dvomeča između češkog Hradec Králové i turskog Bešiktaša.