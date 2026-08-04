OD 20:00 Dinamo dočekuje Sopića i Kauno Žalgiris u trećem pretkolu Lige prvaka

Dinamo i Kauno Žalgiris večeras u 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana kasnije u 19 sati u Litvi.
17:06
Što ako Dinamo ne prođe?
Ako Modri ispadnu od Kauno Žalgirisa, idu u play-off Europske lige. Tamo, za razliku od Lige prvaka, nisu imali status nositelja jer se uzima koeficijent slabije momčadi u dvomeču, odnosno Kauno Žalgirisa u ovom slučaju.
Sat vremena nakon što su saznali protivnika u play-offu Lige prvaka, ples kuglica je odlučio protiv koga će igrati ako ne prođu prepreku u trećem pretkolu Lige prvaka, a to je pobjednik dvomeča između češkog Hradec Králové i turskog Bešiktaša.
17:04
Što ako Dinamo prođe dalje?
Dinamo će ako prođe Kauno Žalgiris koji vodi Željko Sopić, igrati protiv norveškog Vikinga.
Norveško prvenstvo traje kroz kalendarsku godinu, a Viking je osvojio naslov prvaka 2025. s bodom više u odnosu na Bodø/Glimt
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U novoj sezoni se, nakon odigranih 15 utakmica, nalazi na drugom mjestu s bodom manje, ali i utakmicom manje u odnosu na Bodø/Glimt.
Prve utakmice play-offa Lige prvaka na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uzvrati se igraju 25. i 26. kolovoza.
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