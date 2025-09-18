OD 18:45: Kotarski debitira u Ligi prvaka, Monaco gostuje u Bruggeu

Monaco od 18:45 gostuje kod Club Bruggea, no u susret neće ući s Paulom Pogbom koji je još uvijek nespreman te bivšom zvijezdom Barcelone Ansu Fatijem koji je ponovno ozlijeđen. Monaco je u sezonu krenuo dobro te nakon četiri kola ima devet bodova uz samo jedan poraz protiv Lillea u gostima. S druge strane, Club Brugge je u ligu krenuo slabije od očekivanog. Nakon šest kola imaju deset bodova te za pobjedu ne znaju u posljednja dva kola.