Nova uzbuđenja u Ligi prvaka: Evo koje Hrvate pratimo večeras

Drugo kolo Lige prvaka donosi uzbuđenje na devet stadiona širom Europe, a pažnju hrvatske javnosti posebno privlače nastupi Hrvata.

Franjo Ivanović i njegova Benfica večeras gostuju na Stamford Bridgeu, gdje ih čeka susret protiv Chelseaja. Oba kluba su u prvom kolu pretrpjela poraze – londonski klub je izgubio od Bayerna 3:1, dok je portugalski predstavnik poražen u dramatičnom dvoboju protiv Qarabaga 3:2. Taj rezultat je ujedno označio i kraj suradnje Benfice s prethodnim trenerom, a na klupu je potom sjeo Jose Mourinho.

Ni Mislav Oršić neće imati nimalo lagan zadatak večeras. Njegov Pafos će na domaćem terenu ugostiti njemačkog giganta Bayern. Ciparski klub je u prvom kolu uspio izvući bod na teškom gostovanju kod Olympiacosa (0:0), dok je Bayern bio uvjerljiv protiv Chelseaja. Obje utakmice počinju od 21 sat.

Naravno, pratit će se i Pašalićeva Atalanta u dvoboju protiv Cluba Bruggea u ranijem terminu. Atalanta je u prvom kolu izgubila od PSG-a 4:0, dok je Brugge slavio protiv Monaca 4:1. Od talijanskih klubova pratimo i Inter u kojem igra naš Petar Sučić, a oni će se od 21 sat sučeliti sa Slavijom Prag.

Predstavnik Hrvatske u Ligi prvaka je i Josip Šutalo, a njegov Ajax odlazi u goste kod Marseillea.

Sve utakmice:

18.45 sati:

Atalanta – Club Brugge

Kairat Almaty – Real Madrid

21 sat:

Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt

Bodo/Glimt – Tottenham

Chelsea – Benfica

Galatasaray – Liverpool

Inter – Slavia Prag

Marseille – Ajax

Pafos – Bayern