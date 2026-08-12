Norvežani u strahu od Dinama: ‘Viking ide u pakleni kotao’

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xLukaxKolanovicx Imago via Guliver

Nakon što je Dinamo uvjerljivo preskočio Kauno Žalgiris s ukupnih 7:1 i plasirao se u play-off Lige prvaka, u Norveškoj je zavladala velika opreznost.

Mediji iz Stavangera, doma norveškog prvaka Vikinga, s iznimnim respektom, ali i strahopoštovanjem najavljuju predstojeći dvoboj protiv hrvatskog prvaka.

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Tamošnji portali Stavanger Aftenblad i RA Stavanger posvetili su veliku pozornost Zagrepčanima odmah po završetku uzvrata u Litvi. Dok se Stavanger Aftenblad fokusirao na atmosferu s Maksimira uz fotografiju najvatrenijih navijača, RA Stavanger je u krupni plan stavio predsjednika Dinama Zvonimira Bobana, nazvavši ga “međunarodnom legendom”.

U svom osvrtu Ističu kako Viking na putu prema eliti mora eliminirati klub sa znatno bogatijom poviješću i neusporedivo većim europskim iskustvom.

Norvežani od samog ždrijeba u Nyonu ne skrivaju nezadovoljstvo što su za suparnika dobili upravo Modre. Aftenbladet otišao je i korak dalje u opisima, objavivši članak s naslovom: “Jedna od najgorih paklenih kotlova čeka Viking u play-offu Lige prvaka”.

Poseban naglasak stavljen je na atmosferu koja norvešku momčad očekuje u glavnom gradu Hrvatske. Navijače Dinama opisuju kao iznimno glasne i odane, poznate po bakljadama na sjevernoj tribini.

Zaključak norveških analitičara jasno sažima što čeka Viking sljedećeg tjedna u Zagrebu — rasprodane tribine, paklena atmosfera i okršaj protiv jedne od najproduktivnijih tvornica nogometnih talenata u Europi.