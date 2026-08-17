Norvežani se žale uoči Dinama: ‘Ovdje su pakleni uvjeti’

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Gonzales Photo Kent Rasmussen

Norveški prvak Viking stigao je u Zagreb na prvu utakmicu play-offa Lige prvaka protiv Dinama, koja se igra u utorak u 21 sat na Maksimiru.

Ekspedicija iz Stavangera doputovala je u nedjelju čarter letom kompanije Frost Air izravno na Zračnu luku Franjo Tuđman. U izvještaju s mjesta događaja, Norvežani su se požalili da su ih u hrvatskoj prijestolnici dočekali pakleni uvjeti.

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“Dočekala nas je paklena vrućina, ovdje je čak 35 Celzijevih stupnjeva”, izvještava norveški medij RA Stavanger i dodaje:

“Ipak, vremenske prilike na sam dan utakmice u utorak trebale bi biti bolje jer se u vrijeme početka dvoboja na Maksimiru očekuje ugodnijih 22 stupnja.”

Dodaju kako Viking na tribinama Maksimira očekuje se više od 200 gostujućih navijača, kojima je klupska uprava izdala jasne upute o ponašanju u Zagrebu. Igrači Vikinga službeni će trening na maksimirskom travnjaku odraditi u ponedjeljak navečer.