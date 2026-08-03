Norveški prvak, pa možda i Bešiktaš? Nije moglo nezgodnije

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Gonzales Photo Kent Rasmussen

Viking FK iz Stavangera jedan je od najuglednijih norveških klubova i osmerostruki prvak države. Posljednjih godina ponovno se etablirao u vrhu Eliteseriena te je redovit sudionik borbe za europska natjecanja. Momčad vodi Morten Jensen, koji njeguje napadački stil igre i visok ritam, a najveće prijetnje dolaze iz ofenzivnog dijela momčadi.

Nakon sjajnih rezultata nogometne reprezentacije Norveške na SP-u, te odličnih prezentacija Bode/Glimta u Europi nema dvojbe da Dinamo nije imao sreće u ždrijebu nakon što je doznao da mu potencijalni suparnik na putu u Ligu prvaka biti Viking.

Viking FK iz Stavangera jedan je od najuglednijih norveških klubova i osmerostruki prvak države. Posljednjih godina ponovno se etablirao u vrhu Eliteseriena te je redovit sudionik borbe za europska natjecanja. Momčad vodi Morten Jensen, koji njeguje napadački stil igre i visok ritam, a najveće prijetnje dolaze iz ofenzivnog dijela momčadi.

Prema podacima Transfermarkta, vrijednost Vikingova igračkog kadra procjenjuje se na oko 25 milijuna eura. Među najvažnijim igračima ističu se kapetan Zlatko Tripić, jedan od najboljih kreatora igre u norveškom prvenstvu, veznjak Sander Svendsen, koji donosi kvalitetu između linija, te napadač Peter Christiansen, zadužen za realizaciju. Uz njih, Viking se oslanja na dobro uigranu momčad i čvrstu domaću atmosferu na stadionu SR-Bank Arena, gdje tradicionalno ostvaruje najbolje rezultate. Igra se na umjetnoj travi, što stvara probleme.

Ako Modri ispadnu od Kauno Žalgirisa, idu u play-off Europske lige. Tamo, za razliku od Lige prvaka, nisu imali status nositelja jer se uzima koeficijent slabije momčadi u dvomeču, odnosno Kauno Žalgirisa u ovom slučaju. Sat vremena nakon što su saznali protivnika u play-offu Lige prvaka, ples kuglica je odlučio protiv koga će igrati ako ne prođu prepreku u trećem pretkolu Lige prvaka, a to je pobjednik dvomeča između češkog Hradec Králové i turskog Bešiktaša.