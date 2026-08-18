Norveški mediji: Sada je na umjetnoj travi sve moguće!

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Photo by Igor Kupljenik/Sports Press Photo.

Početak iz noćne more, završetak kao iz snova. Tako bi se, ukratko, mogao sažeti dojam norveške nogometne javnosti nakon što je Dinamo prokockao dva pogotka prednosti iz prvih deset minuta te na kraju remizirao s Vikingom 2:2 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.

Početak iz noćne more, završetak kao iz snova. Tako bi se, ukratko, mogao sažeti dojam norveške nogometne javnosti nakon što je Dinamo prokockao dva pogotka prednosti iz prvih deset minuta te na kraju remizirao s Vikingom 2:2 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.

“Viking sigurno zadovoljan napušta Maksimir, sada je sve moguće na domaćem terenu u Stavangeru”, piše norveški portal VG, dok Joesper Mathisen, komentator TV2, ide i korak dalje:

“Ovo je idealna početna točka u uzvratnom susretu na umjetnoj travi idućeg tjedna!”, uvjeren je Mathisen.

Posebno ga je iznenadila situacija kod drugog Dinamovog pogotka, kada je Mato Lisica povisio na 2:0. Norveški komentator teško je mogao vjerovati što je napravio Vikingov stoper Henrik Falchener, kojem je loptu oduzeo Dion Drena Beljo.

“Henrik Falchener u godinu i pol dana jedva da je napravio bilo kakvu pogrešku u dresu Vikinga, a onda mu se to dogodi u nevjerojatno važnoj utakmici! Kako tako dobar branič ne može poslati ispravno dodavanje vrataru?”, retorički se pita Mathisen.

No, nakon početnog šoka, norveška je javnost posebno slavila Tobiasa Moija, 20-godišnjaka koji je asistirao za oba pogotka Vikinga – prvo Peteru Christiansenu, a potom i Zlatku Tripiću.

Upravo je akcija za 2:2 posebno oduševila Mathisena. Moi je prvo izgledao kao da će pokušati udarcem s distance, a onda je u posljednji trenutak pronašao prostor između Josipa Mišića i Morena Valinčića te savršenom loptom poslužio Tripića.

“Jeste li vidjeli ovo dodavanje? Zavarao je cijeli Zagreb, cijelu Hrvatsku! Kakav inteligentan mladi nogometaš, izgleda kao da već 10 godina igra europski nogomet!”, euforično je komentirao Mathisen.