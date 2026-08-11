Nogometašice Hajduka saznale protivnice u lovu na europsku jesen, protivnika saznala i zagrebačka ekipa

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Foto: hajduk.hr / Katarina Grubešić

Nogometašice Hajduka su prošlu nedjelju s 2:0 bile bolje od Mure u utakmici za treće mjesto na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja u Sloveniji. Tim slavljem je splitska momčad došla do svoje prve europske pobjede, a osim toga su izborili i mjesto u prvoj kvalifikacijskoj rundi za Europa Cup, natjecanje koje je tek u svojoj drugoj sezoni.

Osim Hajduka, u ždrijebu koji je održan u utorak popodne, bio je i zagrebački Agram koji je završio na drugom mjestu 1. ŽNL. Prva runda Europa Cupa igra se na uzvrate u klasičnom formatu gdje obje ekipe imaju jednu domaću utakmicu.

Splitska momčad saznala je da će svoju prvu utakmicu 26. kolovoza igrati kod kuće protiv danske Fortune Hjorring. Ta ekipa završila je na trećem mjestu A lige te je izravno izborila svoje mjesto u prvom pretkolu Europa Cupa, a ne ispadanjem iz Lige prvakinja. Uzvrat je na rasporedu drugog rujna u Danskoj.

Što se tiče Agrama, oni su za protivnice dobile bjeloruski Minsk koji je prošle godine završio na drugom mjestu tamošnje Vysshaya lige. Prvu utakmicu će Zagrepčanke igrati u gostima 26. kolovoza, a uzvrat je na rasporedu u Zagrebu drugog rujna.