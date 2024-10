Njemački mediji kritični: ‘Dok Modrić dirigira kao zvijezda, kapetan Borussije dovodi momčad u probleme’

Podijeli :

xBahhoxKarax via Guliver

Real Madrid i Borussia Dortmund priredili su pravi spektakl u utorak u susretu Lige prvaka. Njemački je klub vodio 2:0 na poluvremenu, ali su Madriđani preokretom u drugom poluvremenu uspjeli slaviti s velikih 5:2.

Dok Španjolci slave novo slavlje Reala, Nijemci pišu o porazu kluba iz Dortmunda. Posebnu je kritiku kapetanu Borussije Emreu Canu uputio novinar Maximilian Wessing u svom komentaru za Bild.

Kapetan je igrao od 76. minute te zaradio brojne kritike fanova na društvenim mrežama. Wessing ih smatra opravdanima, a Cana uspoređuje i s kapetanom Reala Lukom Modrićem koji je igrao do 71. minute.

“Činjenica da kapetan (Can, op. a.) u tako važnoj utakmici isprva sjedi samo na klupi nije idealna. Real puno bolje shvaća kako to funkcionira. Luka Modrić je s 39 godina dirigirao igrom poput zvijezde. Činjenica da je Can dobio samo jedan od svoja tri duela nakon što je ušao u igru pokazuje mentalitet nedostojan šefa te tako dovodi Borussiju i Sahina u velike probleme”, piše novinar Bilda.