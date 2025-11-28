Newcastle najavio žalbu UEFA-i: Razlog je tretman policije

Podijeli :

(AP Photo/Philippe Magoni) via Guliver Image

Engleski premierligaš Newcastle United najavio je žalbu Europskoj nogometnoj federaciji (UEFA) zbog ponašanja francuske policije prema navijačima "Svraka" na utakmici Lige prvaka u utorak.

Iz Newcastlea Uniteda tvrde kako je francuska policija “neselektivno napala” nekoliko njihovih navijača i pritom koristila suzavac, palice i štitove.

Klub je najavio kako će i formalno poslati prigovor UEFA-i, domaćinu i francuskoj policiji zbog “nepotrebne i nesrazmjerne” sile kojoj su bili izloženi njihovi navijači.

Iz kluba su pojasnili kako su njihovi navijači zadržani unutar stadiona sat vremena nakon utakmice radi njihove sigurnosti, a zatim su grupe od 500 ljudi otpraćene do metroa kako bi otišle do mjesta sastanka navijača.

“Nakon što je prva skupina navijača puštena, policija je počela koristiti nepotrebnu i nesrazmjernu silu,” navodi se.

Marseille je rekao da su aranžmani za gostujuće navijače isplanirani znatno unaprijed u koordinaciji s Prefekturom policije, UEFA-om i Newcastleom, dodajući da su mjere u skladu sa standardima UEFA-e i da su provedene bez problema.

“Newcastle United nije prijavio nikakav konkretan incident ili upozorenje klubu tijekom večeri, ni od strane svojih predstavnika prisutnih na stadionu ni u satima nakon utakmice,” oglasio se francuski klub.

Javila se i policija poručivši kako je imala “prijateljski stav prema gostujućim navijačima”, ali je u jednom trenutku porast gomile potaknuo policiju na intervenciju.

“U jednom trenutku, nalet gomile zahtijevao je intervenciju interventne policije CRS-a, od kojih je jedna vrlo ograničeno upotrijebila suzavac, što je uzrokovalo nelagodu oko 20 navijača nekoliko minuta,” poručili su iz policije.

“Osim ovog incidenta, nije korištena sila i operacija je prošla glatko. Nije bilo ozljeda ili pritužbi nakon ovog događaja,” dodaje se.

OM je pobijedio Newcastle United s 2:1. Francuzi su trenutačno na 21. mjestu sa šest bodova, dok je Newcastle na 11. poziciji s devet bodova. Vodi Arsenal koji jedini ima maksimalnih 15 bodova.