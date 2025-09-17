Nevjerojatna slučajnost: Kovač i Tudor su već prije 25 godina sudjelovali u ovakvoj golijadi

Podijeli :

Guliver images

Juventus i Borussia Dortmund remizirali su 4:4 u golijadi na otvaranju ove sezone Lige prvaka.

Nakon vrlo tvrde utakmice, bez pravih prilika u prvom dijelu, u Torinu je uslijedilo atomsko drugo poluvrijeme sa čak osam pogodaka.

Osim što su ovom utakmicom momčadi hrvatskih trenera izjednačile ‘Dinamov’ rekord, ovo je bila tek peta utakmica u modernoj povijesti Lige prvaka koja je završila rezultatom 4:4.

POVEZANO VIDEO / Spektakl Tudora i Kovača od osam pogodaka, Qarabag šokantno okrenuo 0-2 na Luzu Kovač o spektaklu protiv Tudora i svađe svojih igrača oko izvođenju penala: ‘Na ovoj razini…’

Drugi je to put da je Juventus odigrao remi 4:4 u Ligi prvaka, a prvi se put to dogodilo prije 25 godina. Talijani su također igrali protiv njemačke momčadi, točnije Hamburga za kojeg je posljednji gol zabio baš Niko Kovač. Da priča bude još bolja, prvi je gol za Staru damu zabio sadašnji trener Igor Tudor.