Neueru nije baš najbolje sjelo pitanje o Oršićevoj golčini: ‘Da ste igrali nogomet, znali biste o čemu govorim’

Pafos je izgubio kod kuće od Bayerna 5:1, jedini pogodak za ciparsku momčad zabio je Mislav Oršić.
I to kakav gol, Oršić je ukrao loptu i s dvadeset metara žestoko potegnuo u suprotni kut, a lopta se zakoprcala u rašljama uz vratara Bayerna Neuera koji je samo pogledom ispratio taj sjajan udarac. Na taj pogodak osvrnuo se i Manuel Neuer, golman bavarskog velikana.
“Jeste li reagirali relativno kasno?”, upitao ga je novinar.
“Ne. Jeste li bili golman?”, uzvratio je Neuer svojim pitanjem na koji je dobio negativan odgovor.
“Šteta. Lopta je isprva išla ravno, a onda je promijenila putanju. Išla je prema meni, ali relativno kasno vidiš da je skrenula udesno. Da ste igrali nogomet, znali biste o čemu govorim. Dakle, to je odgovor na pitanje”, rekao je golman Bayerna.
