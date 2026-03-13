Nemoguća misija: Dinamo će teško izravno do Lige prvaka, evo što se sve mora poklopiti

Dinamo u HNL-u juri prema naslovu prvaka koji će ga, najvjerojatnije, odvesti u drugo pretkolo Lige prvaka.
Reorganizacijom Lige prvaka UEFA je osigurala da klub s najboljim koeficijentom izvan država koje nemaju direktnog predstavnika bude izravno plasiran među elitu. Da u ovom trenutku sva UEFA-ina natjecanja, kao i sva nacionalna prvenstva, završe, taj klub bi bio Šahtar.
Oni poslije pobjede kod Lecha u Poznanju u osmini finala Konferencijske lige imaju koeficijent 52.250, a u prvenstvu Ukrajine su prvi na ljestvici. Za jedan su bod u ovom poretku ispred Ferencvarosa na čijim krilima se Mađarska približava Hrvatskoj tj. HNL-u.
Veći koeficijent i od Šahtara i od Ferencvarosa imaju Olympiacos (62.250) i Rangers (59.250), ali niti jedni niti drugi nisu vodeći u svojoj ligi.
Kad je u pitanju Dinamo, zagrebački klub je na koeficijentu 46.500. Toliki koeficijent ima i Crvena zvezda koja vodi u Srbiji (ali je više bodova uzela u ovoj sezoni), a na po 48.250 su Midtjylland i PAOK koji nisu lideri u Danskoj i Grčkoj.
Dakle, Dinamo bi jedino do Lige prvaka mogao u sljedećem scenariju:
- da Olympiacos ne bude prvak Grčke
- da Rangers ne bude prvak Škotske
- da Šahtar ne bude prvak Ukrajine
- da Ferencvaros ne bude prvak Mađarske
- da Midtjylland ne bude prvak Danske
- da PAOK ne bude prvak Grčke
- da Crvena zvezda ne bude prvak Srbije
