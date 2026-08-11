Nekadašnji hajdukovac s nizozemskom senzacijom izbacio Olympiakos i izborio play-off Lige prvaka

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(Photo by Mario Hommes/DeFodi Images).

Od trećeg pretkola Lige prvaka svoje nastupe bilježi i nizozemski NEC iz Nijmegena koji je osvajanjem trećeg mjesta u Eredvisie ligi prvi put u povijesti izborio kvalifikacije za elitno europsko natjecanje. Tamo ih je ždrijeb spojio s grčkim velikanom Olympiakosom te su u prvom susretu odigrali bez pogodaka. U drugom susretu gledali smo novu izjednačenu bitku iz koje je na kraju kao pobjednik izašao NEC koji je nakon 120 minuta slavio s 2:1.

U prvom susretu posebno je oduševio Darko Nejašmić, bivši igrač Hajduka i Osijeka, koji je još lani u ligi pokazivao sjajne igre. S takvom formom je Nejašmić nastavio i u Ligi prvaka gdje je ponovno neizostavan član prve postave.

Nakon prvog poluvremena nije bilo pogodaka u Nijmegenu da bi na samom početku drugog dijela Ayoub El Kaabi pogodio za vodstvo Olympiakosa. Tu prednost su Grci čuvali do 70. minute kada je NEC u igru vratio Bryan Linssen golom za 1:1 na asistenciju Dušana Tadića.

10 minuta kasnije NEC je dobio dodatni vjetar u leđa jer je Konstantinos Fortounis zaradio izravni crveni karton što je značilo da je do kraja regularnog vremena nizozemska momčad imala brojčanu prednost.

Tu prednost na kraju su i iskoristili u 93. minuti kada je Kaj Sierhuis, napadač koji je ušao u 88. minuti, pogodio za 2:1. Međutim, sreća kluba iz Nijmegena trajala je kratko jer je VAR ponišitio pogodak zbog zaleđa.

Olympiakos je nakon toga izdržao do kraja regularnog vremena, ali u produžecima im nije bilo spasa. Već u 95. minuti je Emre Mor, Turčin kojemu su tepali da je “novi Messi” zabio za 2:1 NEC-a i dolazak na korak od prolaska u play-off.

Do kraja susreta NEC je sačuvao prednost te je zakazao dvomeč s Bodo/Glimtom koji je nakon velike bitke s Royal Union SG-om slavio s ukupnih 6:5 nakon ukupno 210 minuta igre.