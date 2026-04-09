Navijači Barcelone opet razbili autobus Atletica, pogledajte štetu

Atletico Madrid/X

Barcelona je u srijedu navečer izgubila od Atletico Madrida s 2:0 i to na domaćem terenu.

Sve je otežao crveni karton Paua Cubarsija u 41. minuti nakon čega je Julian Alvarez zabio gol za 1:0. Nakon toga je Barcelona pritiskala s igračem manje, ali je Atletico ponovno zabio u drugom dijelu preko Alexandera Sorlotha čime su slavili s 2:0.

Momčad iz Madrida na društvenim je mrežama objavila fotografije štete koju su na njihovom autobusu napravili navijači Barcelone uz opis: “Hej, NASA, imamo fotografije s tamne strane Mjeseca”.

Nosotros también hemos visto esta noche la cara oculta de la luna, @NASA. pic.twitter.com/SvSfH7JBdV — Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2026

Navijači Barcelone razbili su autobus Atletica i prije mjesec dana, kad su se dvije momčadi susrele u polufinalu Kupa kralja, tako da se čini da gosti nisu bili previše iznenađeni ružnom situacijom.