Navijači Barcelone opet razbili autobus Atletica, pogledajte štetu

Barcelona je u srijedu navečer izgubila od Atletico Madrida s 2:0 i to na domaćem terenu.
Sve je otežao crveni karton Paua Cubarsija u 41. minuti nakon čega je Julian Alvarez zabio gol za 1:0. Nakon toga je Barcelona pritiskala s igračem manje, ali je Atletico ponovno zabio u drugom dijelu preko Alexandera Sorlotha čime su slavili s 2:0.
Momčad iz Madrida na društvenim je mrežama objavila fotografije štete koju su na njihovom autobusu napravili navijači Barcelone uz opis: “Hej, NASA, imamo fotografije s tamne strane Mjeseca”.
Navijači Barcelone razbili su autobus Atletica i prije mjesec dana, kad su se dvije momčadi susrele u polufinalu Kupa kralja, tako da se čini da gosti nisu bili previše iznenađeni ružnom situacijom.
