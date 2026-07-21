Napadač Thuna za SK otkrio s čime će se Dinamo namučiti: ‘To nam je velika prednost’

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Dinamo u utorak u 20 sati na Visana stadionu igra svoju prvu europsku utakmicu sezone. Na putu prema Ligi prvaka stoji švicarski Thun, a uoči prve utakmice 2. pretkola razgovarali smo s njihovim napadačem Furkanom Dursunom koji je za Sport Klub otkrio kako se njegova momčad priprema za ovaj susret.

Nakon četiri odrađene pripremne utakmice u kojima je ostvario tri pobjede i jedan remi uz impresivnu gol-razliku 16:2, Dinamo je spreman za susret drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna.

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Nakon ždrijeba, nitko u Maksimiru nije tajio nezadovoljstvo izvlačenjem švicarskog prvaka već na prvoj prepreci, a zadovoljni nisu bili niti u Thunu, tvrdeći kako su izvukli najtežeg nositelja.

Dinamo je ipak proglašen favoritom u ovom dvoboju, koliko zbog višeg koeficijenta, toliko i zbog znatno većeg iskustva u europskim izazovima i renomea koji uživa na Starom kontinentu.

Momčad Marija Kovačevića spremna je za ovaj ogled, a kako stvari stoje u taboru švicarskog prvaka, ekskluzivno za Sport Klub otkrio je njihov 21-godišnji napadač Furkan Dursun.

Koliko ste bili (ne)zadovoljni kada ste vidjeli da na prvoj europskoj prepreci morate igrati protiv kluba kao što je Dinamo?

“To sigurno nije lagan ždrijeb za nas i potpuno smo svjesni kvalitete koju naš protivnik posjeduje. Međutim, doista se veselimo ovom izazovu i želimo pokazati što sve možemo ostvariti na ovako velikoj sceni.”

Koliko ste upoznati s Dinamom iz prethodnih sezona? Jeste li pratili njihove europske nastupe proteklih godina?

“Dinamo Zagreb je itekako poznato ime u europskim natjecanjima. Riječ je o klubu koji redovito dokazuje svoju kvalitetu na međunarodnoj razini. Imaju mnogo talentiranih i iskusnih igrača, no naš primarni fokus ipak je na nama samima i na tome da nametnemo svoju igru.”

Smatrate li da bi igranje na Thunovom terenu s umjetnom travom moglo donijeti prednost Vašoj momčadi? Gostujućim ekipama često je teško prilagoditi se tim uvjetima, a i Dinamo se s time mučio u nekoliko navrata, između ostalog i protiv Young Boysa 2018. godine…

“Da, definitivno mislim da bi nam to mogla biti prednost. Mi smo jako dobro upoznati s umjetnim travnjakom i specifičnim uvjetima na našem stadionu. Nadamo se da će nam to domaće iskustvo i navika uvelike pomoći tijekom utakmice.”

Ovo ljeto donijelo je značajne promjene u Thunu, počevši od odlaska trenera Maura Lustrinellija. Kako je prošao proces tranzicije i je li novi stručni stožer promijenio stil igre ili mentalitet momčadi?

“Tranzicija je do sada prošla iznimno glatko. Opća filozofija naše igre ostala je uglavnom ista, što znači da momčad nije morala prolaziti kroz neke drastične prilagodbe. Istovremeno, novi stručni stožer donio je svježe ideje i nove impulse koji nam mogu pomoći da se nastavimo razvijati i budemo još bolji.”

Thun je prošle sezone kreirao veliku senzaciju osvojivši ligu nakon što se tek vratio iz nižeg ranga. Kakva su očekivanja od ove sezone? Je li plasman u ligašku fazu Lige prvaka primarni cilj?

“Naš cilj je odraditi još jednu snažnu i uspješnu sezonu. Želimo igrati konstantno dobro i pokušati izvući najbolji mogući rezultat u svakom natjecanju u kojem sudjelujemo.”

Mnogi vide Thun kao autsajdera u ovim utakmicama protiv Dinama. Slažete li se s tom procjenom?

“Možda nas mnogi vide kao autsajdere, a Dinamo kao jasnog favorita u ovom dvoboju. To je sasvim razumljivo s obzirom na njihovo bogato europsko iskustvo i reputaciju koju uživaju. Međutim, na kraju dana, isključivo izvedba na terenu odlučuje o pobjedniku, a mi apsolutno vjerujemo da imamo svoje šanse.”

Za kraj, kakva su Vaša osobna očekivanja od ovog susreta? Vjerujete li da baš Vi možete biti taj koji će postići odlučujući pogodak za prolaz?

“Kao napadač, prirodno je da uvijek želim postizati golove i donositi prevagu u fazi napada. Ako uspijem pomoći momčadi važnim pogotkom u utakmici ovakvog kalibra, to bi cijeli ovaj europski događaj učinilo još posebnijim i ljepšim za mene.”